Sürdü kaçtı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, suç ortağı Mehmet Kırlar ile birlikte, uyuşturucu maddeyi saklı olduğu yerden almaya giden Muhammed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar, olay yerinde narkotik ekiplerini fark edince aracıyla hızla uzaklaştı. Mehmet Kırlar suçüstü yakalanırken, aranan şahıs ilan edilen Mukhtar, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 26 Aralık 2020 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu üzerinde, uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisini aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Üreten, bölgede yapılan kontrolde, yolun sol kısmında, ikinci aydınlatma direği altında, poşet içerisinde 10 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını anlattı. Üreten, bölgede pusu görevine başladıklarını ve bir aracın geldiğini belirtti. Mehmet Kırlar isimli, önceden tutuklanan zanlının, araçtan inerek uyuşturucu maddeyi aldığı esnada suçüstü yakalandığını aktaran Üreten, Muhammed Mahmoud Elmusharaf Mukhtar’ın ise hızla olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Sonuçlar bekleniyor

Zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini belirten Üreten, önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı.

Üreten, soruşturmanın yeni başladığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.