9 ay çabuk geçer

Suna ERDEN

Eski erkek arkadaşını öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Sevil İleri (29), ona yardımcı olduğu iddia edilen Durmuş Kaya (44) ve 2 bin 500 lira karşılığında cinayet işlemeyi kabul ettiği belirtilen Murat Gören (27) hakkındaki dava dün karara bağlandı. Cinayet işlemek için ‘gizli ittifak kurma’ suçundan yargılanan sanıklar, planlarını hayata geçirmediği için az bir cezayla kurtuldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 9’ar ay hapis cezası aldı.

Sanıklar hakkındaki kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören’i bir suç işlemek için gizli ittifak kurma suçundan mahkum ettiklerini belirtti. Katip, insan hayatına ve sağlığına karşı işlenen suçlara ciddi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Katip, sanıkların plan yaptıklarını ancak S.A.’yı (E-31) öldürmekten vazgeçtiklerini ifade ederek, bu hususun lehlerine değerlendirildiğini açıkladı.

Yargıç Katip, sanıklar hakkındaki tüm olguları değerlendirdiklerini belirterek, 9’ar ay hapse mahkum ettiklerini söyledi.

Davanın geçmişi

Lefkoşa’da 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde meydana gelen olayda Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören adam öldürmek için gizli ittifak kurmak suçundan tutuklanmıştı.

Sevil İleri’nin peşini bırakmadığı gerekçesiyle eski erkek arkadaşını öldürmek istediği, Durmuş Kaya’nın kiralık katil bulması için ona yardım ettiği belirtilmişti. İleri ile Kaya’nın cinayeti işlemesi için Murat Gören ile anlaşma yaptıkları kaydedilmişti. Cinayeti işlemek için 2 bin 500 lira alan Gören’in öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiği ifade edilmişti. Soruşturma aşamasında 10 gün tutuklu kalan zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.