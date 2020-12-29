Sıra ceza kararında

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili yargılanan sanıklardan Azmad Ali, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan hakkındaki davada mahkumiyet kararı açıklandı.

Planlı cinayetten beraat eden sanıklar, adam öldürme ve soygun suçundan mahkum edildi. Fasıl 154 Ceza Yasası’nda müebbet hapis öngören iki suçtan mahkum edilen sanıklar hakkındaki ceza kararı ise 30 Aralık’ta açıklanacak.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davasında mahkûmiyet kararı Başkan Nüvit Gazi tarafından açıklandı.

Gazi, sanıkların Gökhan Naim’e ilk olarak tasarruflarındaki tabanca yerine, keserle saldırmalarını dikkate alarak, cinayetin planlı olarak işlenmediğine karar verdiklerini açıkladı. Gazi her üç sanığı da ‘taammüden adam öldürme’ suçundan beraat ettirirken, ‘adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma’ suçlarından mahkum ettiklerini belirtti.

Mahkûmiyet kararının açıklanmasının ardından sanıkların avukatları Selin Reis, Cemal Gündüz ve Hasan Yücelen, hafifletici unsurları mahkemeye aktardı ve müvekkillerinin pişman olduklarını beyan etti.

Gazi, davanın ceza kararını 30 Aralık’ta açıklayacaklarını belirtti.

Ne olmuştu

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti. Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı. Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından 8 kişi teker teker yakalanmış, cinayeti organize eden, çalınan 3 milyon lirayı alan Zahid Masood’un önce Güney Kıbrıs’a ardından Pakistan’a kaçtığı belirtilmişti.

Olayla ilgili ilk yakalanan isimlerden olan Azmad Ali ile Bilal Ahmed adam öldürme ve soygun suçunu kabul ederken, planlı cinayet davasını ise reddetmişti. Faiz Ul Hassan hiçbir suçlamayı kabul etmemişti.