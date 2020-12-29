Kuzeyde 14, Güney ise 751 vaka ile rekor

Güney Kıbrıs’ta dün rekor vaka sayısına ulaşıldı. Geçtiğimiz mart ayında Covid-19’un adada görülmesinin ardından dün güneyde ilk kez bir günde 751 vaka tespit edildi. Güneyde vaka sayısı giderek artarken, hastanelerde yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 13’ü yerel 14 vaka belirlendi. Türkiye’de de 15 bin 197 yeni vaka görülürken, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 203 olduğunu, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Ercan’da bir vaka daha

Bu arada Ercan Havalimanı’nda görev yapan bir muhaceret polisinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Ercan Havalimanı’nda önceki gün 3 itfaiye görevlisinin Covid-19 test sonucu pozitif çıkarken dün bir polisin de test sonucunun pozitif çıkması paniğe neden oldu. Test sonucu pozitif çıkan polisin mesai arkadaşları karantinaya alındı.

Okullar dezenfekte ediliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, vaka görülen okullarda temaslı takibi yapıldığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bazı okullarda rastlanan

Covid-19 vakaları ve temaslıları ile gerek Sağlık Bakanlığı’nın gerekse kendi bakanlık yetkililerinin yakından ilgilendiğini belirtti. Bakan Amcaoğlu, pozitif vaka görülen her okulda, temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de yoğunlaştırılarak devam ettiğini ekledi.

Güneyde rekor

Güney Kıbrıs'ta dün toplam 13 bin 482 test yapıldı. Güneyde son 24 saatte 1 kişi Covid-19'dan öldü, 751 yeni vaka belirlendi.

Rum Sağlık Bakanı, hastanede tedavisi devam eden 153 Covid-19 hastası bulunduğunu ve 51'inin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Bu arada hastanelerin de aşırı derece yoğun olduğu kaydedildi.

Türkiye’de 15 bini aşkın yeni hasta

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 257 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 816 yeni hasta dahil olmak üzere 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 20 bin 135'e, vaka sayısı ise

2 milyon 162 bin 775'e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:13