Aşı 10 günde gelecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs aşılarının bir kısmının AB’den, bir kısmının ise Türkiye’den geleceğini belirterek, önümüzdeki 10 gün içerisinde Türkiye’den aşıların gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Pilli, AB’den gelecek aşılar konusunda ise Güney Kıbrıs’a gelecek ikinci partiden KKTC’ye verileceğinin söylendiğini belirtti.

Bakan Pilli, açıkladıkları Coronavirüs önlemlerinin geri alınmasının söz konusu olmadığını da vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aşıların ne zaman geleceği sorusu üzerine Pilli, aşıların bir kısmının Avrupa Birliği üzerinden bir kısmının da Türkiye üzerinden geleceğini belirterek, “Türkiye’ye aşılar bugün gelecekti. Oraya geldikten sonra aşıların tetkikleri, kontrolleri yapılacak, aşılamaya geçilecek ve bir miktar aşı bize de verilecek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bize de gelmesi bekleniyor” yanıtını verdi.

AB’den gelecek aşılar konusunda ise Pilli, Güney Kıbrıs’a bir parti aşı geldiğini ve aşılamanın başladığını ifade ederek, “Komitede yapılan konuşmalarda ikinci partide gelecek aşılardan bir miktarın KKTC’ye verileceği söylendi” ifadelerini kullandı.