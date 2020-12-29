Cemal Akar sevenlerine veda etti

Polis teşkilatının unutulmaz müdürlerinden Cemal Akar, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Güzelyurt ve Lefkoşa polis müdürlüğünün yanı sıra polis okulu müdürlüğü de yapan Cemal Akar evli ve iki çocuk babasıydı.

Diyalog Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar’ın abisi olan Cemal Akar’ın ölümü polis camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Akar’ın cenazesi bugün saat 12.00’de İsmail Safa Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığında toprağa verilecek.

Polis teşkilatının başı sağ olsun

Polis Genel Müdürlüğü Akar’ın ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış, Emekli Polis Müdürü Cemal Akar vefat etmiştir. Ailesine sabır ve metanet dileriz. Polis teşkilatının başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Tatar başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Emekli Polis Müdürlerinden Cemal Akar’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Polis Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürlerinden Cemal Akar’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:20