Halka umut verdi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, dün sabah Latsia'daki Sağlık Merkezi'nde Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşıyı yaptırdı. Aşı olduktan sonra açıklama yapan Anastasiadis, dünyanın salgın nedeniyle acı çekmeye devam ettiğini belirterek, aşı çalışmalarını yapan bilim insanlarına teşekkür etti ve "Aşı bizi koruyacak ve bize yaşama hakkı verecek" dedi.

Anastasiadis aşı olduktan sonra canlı yayına geçildi ve binanın önünde bekleyen gazetecilerin sorularını cevapladı. Anastasadis, dünyanı saran virüs nedeniyle zor günler geçirildiğini ancak şimdi insanların sağlığını koruyacak aşı geliştirildiğini belirterek, “Herkes aşı yaptırsın” çağrısında bulundu. Rum lideri Anastasiadis, aşıyı bir yaşam hediyesi olarak nitelendirerek, bu gelişmeden ötürü memnun olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türklere altyapı şartı

Anastasiadis "Kıbrıslı Türklere de aşı yapılacak mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

“Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm nüfusuna yetecek kadar aşı sipariş ettik. Konunun lojistik yönünün halledilmesi için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi devrede. Kıbrıslı Türklere uygun aşıların sağlanabilmesi için orada altyapı sağlanması lazım.”

Aşılama çalışmaları sürüyor

Öte yandan güneyde önceki gün başlayan aşılama uygulaması dün de devam etti. Baf bölgesinde dün aşılama çalışmaları yapıldı.

Rum haber kaynakları önceki gün başlayan aşılama uygulamasında önceliğin hastane çalışanları ve huzur evlerinde kalan yaşlılar olduğunu bildirdi.

Aşılamanın Limasol’daki Panaya Huzurevinden başladığı; personel ile huzurevinde kalanların ilk 45 dozu aldığı kaydedildi. Panaya Huzurevinde ilk önce Dr. Anastasios Tsiftis’in aşılandığı da belirtildi.

Lefkoşa’da Rum kesiminde ise ilk aşılanan kişinin ise Melathron Huzurevinde kalan 84 yaşındaki Andreas Raunas olduğu duyuruldu. Raunas’ın ardından 88 yaşındaki bir kadının ve Mağusa hastanesinde ön saflarda çalışan personelin de aşılandığı duyuruldu.