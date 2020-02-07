Gülerek poz verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Lefkoşa-Gazimağusa arası sefer yapan dolmuşa baskın düzenledi.

Lefkoşa’ya doğru seyreden yolcu minibüsünü Nergisli kavşağı yakınlarında durduran polis, şüpheli isim Nijerya uyruklu Eamonn Godfrey Akpama’nın üstünü aradı.

Yapılan aramada zanlının cebinde birer gram olarak paketlemiş 25 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan Eamonn Godfrey Akpama dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Derman, 5 Şubat 2020 tarihinde, aldıkları bir bilgide, Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya doğru gitmekte olan bir yolcu minibüsünde bulunan zanlının tasarrufunda, uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Minibüsün Nergisli kavşağı yakınlarında durdurulduğunu ve zanlının, minibüsten indirilerek üzerinin arandığını aktaran Derman, cebinde, bir poşet içerisinde, 25 ayrı foil kâğıdına sarılı halde toplamda 25 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini belirtti.

Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi…