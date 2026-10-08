200 dolara kuryelik 

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda, Nijeryalı E.C.E.’nin (E-36) tasarrufunda yaklaşık 170 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek tutukluluk emri alınırken, Bura King lakaplı şahsın yönlendirmesiyle teslim aldığı uyuşturucu maddeleri Lefkoşa’da farklı noktalara bırakarak dağıtımını yaptığı ve bu iş karşılığında 200 dolar kazanç elde ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 6 Ekim 2026 tarihinde saat 22.30 Hamitköy’de İstikbal Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen zanlının takibe aldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan tahta kutunun arkasından bir şey aldığı sırada suçüstü yakalandığını belirtti.

Zanlının alıkonulduğunu kaydeden polis, alığı naylon poşette yapılan kontrolde 83 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, aynı gün zanlının Hamitköy’deki ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını aktardı.

Polis memuru, yapılan aramada zanlının yatak odasındaki komodin içerisinde yaklaşık 87 gram hintkeneviri, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan 5 adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazinin emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde 29 Eylül 2026 tarihinde “Bura King” olarak bildiği şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir yerden 18 paket halinde 504 gram hintkeneviri aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının bu paketlerden 11’ini, yani toplam 308 gram uyuşturucuyu yine söz konusu şahsın yönlendirmesiyle farklı konumlara bıraktığını kaydetti.

Polis, zanlının ayrıca bir paketten yaklaşık 3 gram hintkenevirini kendisi için ayırdığını, bir miktarını tuvalet kağıdına sardığını ve tütün ile karıştırarak 5 adet sarma sigara hazırladığını söyledi.

200 dolar kazanç sağladı

Polis memuru, yapılan ileri soruşturmada zanlının Eylül ayı içerisinde de farklı konumlara hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler bırakarak dağıtımını sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Zanlının bu iş karşılığında 200 ABD Doları maddi kazanç elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.