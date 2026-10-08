Miktar yüklü

Kısa süre önce amcasını tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakılan D.B. (E-30) bu kez çalıştığı döviz bürosundan yüklü miktarda para çaldığı iddia edildi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosundan yaptığı işlemler karşılığında elde ettiği bir milyon 176 bin 874 lira, 8 bin Sterlin, 5 bin 700 ABD Doları ve 2 bin 120 Euro nakit parayı işyeri sahibine teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği öne sürülen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının, 2026 yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren döviz bürosunda çalıştığı sırada yaptığı işlemlerden elde edilen toplam bir milyon 176 bin 874 lira, 8 bin Sterlin, 5 bin 700 ABD Doları ve 2 bin 120 Euro nakit parayı şirket sahibine teslim etmeyip zimmetine geçirmek suretiyle çaldığı gerekçesiyle yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis memuru; şikayetin 6 Ekim 2026 tarihinde yapıldığını ve zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Zanlının herhangi bir ifade vermeyerek beyanda bulunmadığını kaydeden polis, meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, döviz bürosuna ait evrakların ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Alınacak ifadeler de olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, olayın hırsızlık olmadığını, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu iddia etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.