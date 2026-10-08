4 saatlik eylem

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.’de grev başlattı. Grev, bugün 07.00- 11.00 saatleri arasında devam edecek.

DEV-İŞ Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “sürece dair detayları kamuoyuyla paylaşmak ve yaşanan hukuksuzluğa karşı ortak ses çıkarmak amacıyla” saat 10.00'da Dolum Tesisi önünde Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ve Petrol-İş Sendikası tarafından kitlesel bir basın açıklaması da yapılacak.

Açıklamada, grevin toplu iş sözleşmesi ve taraflar arasında varılan mutabakatlara aykırı bir şekilde Kıbrıs Türk Petrolleri Yönetim ve Müdürlüğü tarafından işten duruş ihbarı verilen dokuz emekçi için başlatıldığı hatırlatıldı.

