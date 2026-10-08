Şüpheli bir durum

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 24 yaşındaki H.D.’nin kullandığı aracın motosiklete çarpması sonucu 23 yaşındaki Raif Mavideniz’in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturmada, zanlının evinin önündeki güvenlik kamera kayıtlarında kazadan önce evden çıkışı ile kazanın ardından eve dönüşü arasındaki görüntülerin silindiği tespit edildi. Polis, silinen görüntülerin geri getirilmeye çalışıldığını açıkladı.

H.D., dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede kazanın oluş şekliyle ilgili şahadet veren polis çavuşu Nurettin Enginer, 3 Ekim’de saat 12.07’de Gazimağusa’da Patates Ambarları Yolu üzerinde H.D.’nin yönetimindeki SH 090 plakalı araçla Tepe istikametinden 15 Ağustos Bulvarı istikametine doğru seyrettiğini söyledi.

Polis, zanlının dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçtiğini ve önünde aynı istikamete doğru seyrederek yolun sağ şeridine geçen ve yol kenarında beklemekte olan Raif Mavideniz’in yönetimindeki AA 348 Y plakalı motosikletin arka kısmına çarptığını belirtti.

Mavideniz’in ağır yaralandığını ve olay mahallinde bulunan kişiler tarafından önce özel bir hastaneye, ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını aktaran polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mavideniz’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Polis, zanlının kazadan 2 dakika sonra olay yerinden ayrıldığını, kazanın polise saat 12.42’de bildirildiğini ve başlatılan soruşturma sonucunda SH 090 plakalı aracın tespit edildiğini söyledi.

Zanlının saat 17.00 sıralarında teslim olduğunu anlatan polis, 4 Ekim’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Silinen görüntüler geri getirilecek

Bu süre içerisinde zanlının evinden alınan güvenlik kamera kayıtlarının incelendiğini belirten polis, olay günü zanlının kazadan önce evden çıkışı ile kazanın ardından eve dönüşü arasındaki zaman aralığındaki görüntülerin silindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, söz konusu görüntülerin geri dönüştürülmeye çalışıldığını belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi ve ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.