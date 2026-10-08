Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Sudanlı üniversite öğrencileri M.H.A.M.(E-20) ile A.A.İ.S. (E-20) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların, uyuşturucuyu 25 Eylül’de 450 ABD Doları karşılığında 25 gram olarak aldıklarını ve 10 gramını tükettiklerini söyledikleri belirtilirken, mahkemeden teminat talep edildi.

Zanlılar kişi başı 150 bin TL nakit teminat yatırarak, serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 28 Eylül 2026 tarihinde 16.40-17.00 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne gelen bilgide, Küçük Kaymaklı’da ikamet eden zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine söz konusu adrese gidilerek arama yapıldığını belirten polis, arama sırasında M.H.A.M.’nin yatak odasında 8 paket halinde toplam 5 gram hintkeneviri bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, A.A.İ.S.’nin odasında yapılan aramada ise 14 paket halinde toplam 10 gram hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten polis, ifadelerinde söz konusu uyuşturucu maddeyi 25 Eylül tarihinde toplam 25 gram olarak 450 ABD Doları karşılığında satın aldıklarını ve 10 gramını içtiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme ülkede öğrenci olarak bulunan zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Bu bağlamda her iki zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir milyon TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamaları şartları belirlendi.

Ayrıca davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışları yasaklanırken, haftada bir gün bulundukları ilçede polis karakoluna giderek, imza atmaları kararlaştırıldı.