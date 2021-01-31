Giriş çıkışlar kontrol altında

Hüseyin ÇİÇEK

Bakanlar Kurulu tarafından tüm ülkede alınan sokağa çıkma yasağı kararı, Gazimağusa’da sıkı şekilde uygulanıyor. Polis ekipleri, hem şehir içinde hem de şehir girişinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Şehirlerarası seyahat engelinden muaf olan kişiler haricinde kimse Gazimağusa’ya giriş yapamıyor. Kontrol noktasında araçları durduran polis, görev kağıdı ya da sarı basın kartı olmayan kişilerin şehre girmesine izin vermemekle beraber, kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesi ile yasal işlem uyguluyor.