Türkiye pazarı kaybedildi

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’ye yılda yaklaşık 15 milyon adet enginar ihraç eden KKTC’deki üreticiler ‘Yeşillenme’ hastalığı ve ambalaj sorunu nedeniyle beklenmedik bir krizin içine girdi.

Diyalog muhabirine konuşan Enginar Üreticileri Birliği Başkanı Salih Gürsoy, 8 gün önce Türkiye’ye gönderilen 35 bin adet enginarın Mersin gümrüğünü aşamadığını söyledi. Enginarların dün gece gemiye yüklenerek adaya gönderildiğini açıklayan Gürsoy, 400 bin TL civarında bir zararın söz konusu olduğunu ifade etti.

İhracat amaçlı üretilen ve 2 gün sonra kesilmesi gereken 35-40 bin adet enginarın tarlada kalacağı endişesini dile getiren Gürsoy “biz bu kadar ürünü iç piyasada tüketemeyiz” diyerek yetkililerin çare üretmesini istedi.

Türkiye’ye gönderilen enginarların büyük boy olduğunu ve KKTC halkının bu tür ürün almadığını anlatan Gürsoy, ürünün hastalıklı olduğuna ilişkin iddiaları kabul etmedi.

“İsteyen enginarlarımızı tahlil etsin” diyen Salih Gürsoy, ambalaj şartının kendilerine bir ay önce yazılı olarak bildirildiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bir ay gibi kısa bir süre içinde ambalaj tesisi kurmamız mümkün değildi. Biz bu sorunu Tarım Bakanlığı’na iletip yardım istedik. Onlar da bir süre sonra sorunun aşıldığını söyleyip, ürünlerimizi gönderebileceğimizi söylediler. Fakat, enginarlarımız Mersin limanında alıkondu.”

Türkiye’nin büyük bir Pazar olduğunu söyleyen Gürsoy, ihracatın durması halinde 100 kadar üreticinin ciddi mağduriyetler yaşadığını kaydetti.

Yeşillenme Hastalığı nedir?

Bu hastalık daha çok portakal, mandarin, greyfurt, limon ve turunçlarda görülüyor. Türkiye Tarım Bakanlığı’na göre; Etkilenmiş ağaçlar sürekli meyve döküyor, geriye doğru kuruyor, bodurlaşıyor ve yeşillenme (greening) hastalık isminin de verilmesine neden olarak meyveler yeşil renkte kalarak gerçek rengini alamıyor, pazar değeri olmaksızın ağaç üzerinde kalıyor.