Mesarya’ya bağlı Vadili köyünde direksiyon başında kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Yusuf Mert, trafik kazası yaptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Mesarya Belediye çalışanı Mert, hayatını kaybetti. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, personeli Mert’in bir dizi ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Latif, kalp krizi geçiren Mert’e 3 saat sonra gerekli müdahalenin yapıldığını savundu.

Olay önceki gün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Polis: Önce iki araca, ardından duvara çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; Yusuf Mert yönetimindeki DZ 730 plakalı araç ile Vadili’de Vatan Caddesi üzerinde seyrederken, yol üzerinde bulunan S Mar Market önlerine geldiğinde, markete dönmek için sinyal verip yavaşlayan Ahmet Kadı (E-76) yönetimindeki RJ 789 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Mert, bu esnada aracını yol içerisinde geriye doğru hareket ettirip yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan UV 248 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarpıp, geriye gitmeye devam etti ve markete ait park yerinin çevre duvarına vurup durdu.

Yusuf Mert, kazanın ardından önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak, Koroner Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Latif: Geç müdahale öldürdü

Polis, Mert’in ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını açıklarken, Başkan Latif ihmalden söz etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Latif, şunları öne sürdü:

Vadili S-Mar Süpermarket önünde muhtemelen araba içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu personelim Yusuf Mert kaza geçirmiştir.

Ardından 21 dakika sonra ambulans olay yerine gelmiştir. Kaza yerine gelen 112 ekiplerine orada bulunan iş arkadaşları ve oğlu, babasının 5 tane stendi ve kalp sorunu olduğunu vakit kaybetmeden Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği uyarısı yapmışlardır.

Buna rağmen Yusuf’u ısrarla prosedür gereği anjiyo laboratuvarı olmayan Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürmüşlerdir. Oradan belli tetkikler yapıldıktan sonra kalp krizi olduğu anlaşılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tek anjio cihazının dolu olması nedeniyle tekrardan Yakın Doğu hastanesine sevk edildi ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın olması ile hastaneye gidene kadar geçen sürede sistemsizlik ve düzensizlikten dolayı geçen yaklaşık üç saatlik süre bir insanın canına mal oldu.

Dakikaların altın kıymetinde olduğu bu tür olaylarda yaşananlardan dolayı geç müdahalenin ölümle sonuçlandığını bir kez daha gördük.”

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023, 09:28