Gitmekten vazgeçmiş

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne muhaceret işlemi yapmaya giden Yusuf Kardaş’ın, 23 Ekim 2021 tarihinde ülkeden çıkış yaptığına dair kayıt görüldü. Yapılan araştırma sonucu zanlının söz konusu tarihte Gazimağusa Limanı’ndan çıkış için işlem yaptırdığı ancak son anda vazgeçip ülkeden gitmediği ortaya çıktı. İfadesi alınan zanlı, “Gemiye binmeden limandan çıktım” diyerek savunma yaptı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 21 Ekim 2021 tarihinde, Gazimağusa Limanı’ndan çıkış için muhaceret işlemi yaptırdığını ancak daha sonra yasal bir girişinin bulunmadığını açıkladı.

Polis, zanlının 23 Ocak 2023 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne muhaceret işlemi yaptırmak üzere gittiğinde durumun ortaya çıktığını bildirdi.

Zanlının gönüllü ifadesinde, konu tarihte muhaceret işlemi yaptırdığını ancak gitmekten vazgeçerek gemiye binmediğini ve ülkemizde kaldığını beyan ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.