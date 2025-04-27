Kıbrıs Türk Kızılay ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle, Lefkoşa’nın Göçmenköy Sahası'nda uçurtma şenliği düzenlendi. ‘Göklerde Bayram Var’ ismiyle düzenlenen şenliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve aileler de katıldı.

Gönüllüler tarafından çocuklara uçurtmalar yapıldı, portakallar dağıtıldı, rüzgar gülleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Yüz boyama da Mürüvvet Özcömert ve Buse Çeft Yağmur Ceylan çocukları sevdikleri kahramanlara dönüştürdü.

Örümcek Adam ve Mickey Mouse kostümlerini giyen maskotlar çocuklarla oyunlar oynadı.

Şenliğin en ilgi çekici konuklarından biri ise Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin yarış pilotu Kemal Topçuoğlu oldu.

Yarış aracıyla birlikte etkinliğe katılan Topçuoğlu, çocuklara motorsporlarıyla ilgili deneyimlerini aktardı.

Çocuklar için çok önemli

Tatar, Göçmenköy Sahası’nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ülkede çocuklara yönelik etkinliklerin sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir araya gelen çocukların sosyalleşerek uçurtma uçurduğunu belirterek, kaynaşmalarına katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Çocuklara verilen değerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dernek, kurum ve kuruluşların yaptığı etkinlikler, çocuklar için çok önemlidir.

Çocukların mutlu olması ve değerli hissetmeleri için yapılan çalışmalar değerlidir. Etkinliği düzenleyenlere ve çocuklarını uçurtma uçurmasını teşvik eden ailelere teşekkür ederim” dedi.