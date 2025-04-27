‘İstikrar sağlanır’

Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Erzurum’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları Toplantısı’na katılarak, turizm alanındaki iş birliğinin sadece ekonomilere değil, bölgedeki barış ve istikrara da katkı sağlayacağını vurguladı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları Toplantısı (EİT 2025), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde, üye ülke temsilcilerinin katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi.

2025 yılı EİT Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da düzenlenen, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un moderatörlüğünde, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve birçok ülkenin yetkilileri katıldı.

Bakan Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çatısı altında, ortak tarih, kültür ve gönül bağı ile bir araya gelmiş kardeş ülkelerin turizm vizyonlarını paylaşmak ve iş birliğimizi daha da derinleştirmek üzere burada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Ataoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üye ülkelerden beklentimiz, sahip olduğumuz işbirliği potansiyelini hayata geçirmek için karşılıklı temasların, ziyaretlerin, ortak çalışmaların ve deneyim paylaşımlarımızın artırılması yönündedir.

Bu çerçevede, üye ülkeler arasında turizmi teşvik edecek ortak projelerin geliştirilmesini, sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulmasını ve kültürel değerlerimizin daha etkin bir biçimde tanıtılmasını son derece kıymetli buluyoruz.

Kalben inanıyoruz ki, Turizm alanındaki iş birliği sadece ekonomilerimize katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgemizdeki barış ve istikrar çabalarına katkı koyacaktır ve dostluk ortamını güçlendirecektir.

Bizler Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Ortak kültürel mirasımızı turizm üzerinden daha görünür kılmak, ekonomik işbirliklerimizi artırmak ve halklarımız arasında güçlü bağlar kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. KKTC, bu süreçte her zaman yapıcı, iş birliğine açık ve samimi bir paydaş olmaya devam edecektir.”

Toplantıda, Pakistan’ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği açıklandı. Tören, tüm bakanlar ve heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı ile sona erdi.

