Gönüllerde yaşıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle anılacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği bugün saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulacak, gönderdeki bayraklar yarıya indirilecek.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlenecek.

Öztürkler’in 10 Kasım mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün izinde olduğunu ve izinde yürümeye de devam edeceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türkleri olarak Atatürk’ü çok iyi anladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, Atatürk ilke ve devrimlerini anlayarak büyüyorlar, olgunlaşıyorlar" dedi.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel: Müstesna yeri her zaman bakidir

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türklerinin Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile onun izinden gitmiş, kurtuluş mücadelesi vermiş ve kendi devletini kurabilmiş bir halk olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ü büyük bir özlemle andıklarını ifade eden Üstel, "Atatürk’ün devrim ve inkılaplarını benimseyen Kıbrıs Türkü’nün kalbindeki müstesna yeri her zaman bakidir" dedi.

Üstel 10 Kasım mesajında şunları ifade etti;

"İlimi, bilimi ve çağdaşlığı benimseyen, vatanı ile ulusuna yüce duygularla bağlanmış, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, milletini seven, kendini ulusuna adamış Atatürk, dünya liderleri arasında yerini almıştır.

Atatürk Modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan devrimlerin de baş mimarıdır.

Atatürk’ün devrim ve inkılaplarını benimseyen Kıbrıs Türkü’nün kalbindeki müstesna yeri her zaman bakidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 86’ncı yılında, sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun”.

Kimler mesaj yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, birçok kurum, kuruluş, dernek ve sivil toplum örgütleri de mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye’nin güçlü, ayakları yere sağlam basan bir KKTC inşa etmek için destek vermeye devam edeceğini söyledi

‘Birlikte çalışacağız’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlü, ayakları yere sağlam basan bir KKTC inşa etme konusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, “Biz anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesini el ele çalışarak desteklemeye kararlıyız” dedi.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde basın açıklaması yapan Yılmaz, karşılıklı ziyaretlerin ülkeler arasındaki yoğun iş birliğinin ve yakın eşgüdümün bir yansıması olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nda yerini alacaktır buna inanıyoruz, bunu temenni ediyoruz. Türk dünyası Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını sahiplendikçe, birlik ve beraberliğimiz daha da kuvvetlenecektir." ifadelerini kullandı.

Birçok ortak projeyi hayata geçiriyoruz

2024 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın işbirliğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizler için Kıbrıs Türkü'nün ekonomik açıdan gitgide daha da sağlamlaşan bir temel üzerinde, müreffeh ve kuvvetli biçimde geleceğe istikrarla yürümesi, öncelikli bir hedeftir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişip güçlenmesi, sağlam ve dinamik bir ekonomiye sahip olması için farklı birçok ortak projeyi hayata geçiriyoruz. Nitelikli kamu hizmetleri, altyapı, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim ile refahını artırarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kalkınmayı desteklemeye gayret ediyoruz.

Güçlü, ayakları yere sağlam basan bir KKTC inşa etme konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’yle istişare ve tam bir uyum içinde çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz.

Tüm çabamız Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin istikbali ve refahı içindir, insanımızın güvenliği içindir. Kıbrıs Türkü’nün meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en somut önceliklerinden bir tanesidir."

El ele çalışarak desteklemeye kararlıyız

Yılmaz, uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kıbrıs adasında çözüm bölgesel istikrar ve refaha da şüphesiz katkıda bulunacaktır. Çözüm sadece Kıbrıs Türkleri için değil, tüm ada için ve tüm bölge için barış ve istikrarı daha da pekiştirmiş olacaktır. Biz anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını her daim temin etmeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişerek daha da güçlenmesini el ele çalışarak desteklemeye kararlıyız.”