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41 yaşında veda etti

Nejat İmsel’in otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği" olduğu tespit edildi

41 yaşında veda etti
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Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Nejat İmsel, dün sabah evinde ölü bulundu. İmsel’in zamansız vedası ailesi ve sevenlerini üzdü. 
Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında, Lefkoşa’da kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulunan İmsel’in ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı. 
Nejat İmsel’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği"  olduğu tespit edildi. 
 

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Basan Nuri
Basan Nuri - 2 dakika Önce

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