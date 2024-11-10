Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Nejat İmsel, dün sabah evinde ölü bulundu. İmsel’in zamansız vedası ailesi ve sevenlerini üzdü.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında, Lefkoşa’da kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulunan İmsel’in ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı.
Nejat İmsel’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği" olduğu tespit edildi.
41 yaşında veda etti
Nejat İmsel’in otopsisinde, ölüm sebebinin "akciğer enfeksiyonu ve karaciğer yetmezliği" olduğu tespit edildi
Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Nejat İmsel, dün sabah evinde ölü bulundu. İmsel’in zamansız vedası ailesi ve sevenlerini üzdü.
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