Rekabet şart

Ömer KADİROĞLU

İnternete her an ulaşma imkanı sağlayan akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırdı ancak aylık fatura giderleri cep yakıyor.

Elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının faturaları sürekli artıyor, vatandaşın bütçesinde önemli bir yer kaplıyor.

Son olarak 2024 yılı eylül ayında internet ve telefon hizmetlerine yüzde 100 oranında zam yapılırken, aylık minimum 800 lira fatura ödeyen vatandaşlar, bu durumdan şikayet ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, GSM operatörlerine her 3 ayda bir zam geldiğini belirterek, fatura giderlerinin aydan aya arttığını söyledi. “Rekabet ortamı yaratılmalı” diyen vatandaşlar, ülkede sadece 2 GSM operatörü olduğuna dikkat çekerek, yetkililerin her alanda sıkı denetim yaparak, fiyatları kontrol altında tutması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar, ülkeye yeni GSM operatörlerinin gelmesi halinde fiyatların düşebileceğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Mehmet Ünverdi

“Cep telefonu kullanıyorum ve ayda 900 lira fatura ödedim. Daha önce ödediğim fatura tutarını son ay iki katı olarak ödedim. Önceleri bir yıllık sözleşme yapıyorlardı ancak şu an 3 veya 6 ay sözleşme yapıyorlar ve her sözleşme yenileneceğinde yeni fiyat uyguluyorlar. Telefonsuz olmaz ancak bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. Rekabet olabilmesi adına bu ülkeye başka operatörlerin de gelmesi şarttır.”

Burhan Kozan

“Cep telefonu kullanıyorum ve bir önceki ay faturam 650 TL idi, bu ay ise 850 TL ödedim. Her ay zam yapılıyor. Bu konuda çalışmalar yapılması gerekiyor. Telefon günümüz şartlarında kaçınılmaz olsa da ödediğimiz fatura paraları aile bütçemizi etkiliyor. İnsanlar bugün artık mutfak ihtiyaçlarını alırken bile iki kere düşünüyor. Umarım erken zamanda bu sıkıntılar düzelir.”

Hüseyin Gazi

“Geçen ay 750 lira ödediğim faturam bu ay bin 150 TL geldi. Bu durum bütçemizi sarsıyor. Yetkililerden beklentimiz piyasayı kontrol altına almalarıdır. Maaş arttırarak bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ancak esas yapılması gereken piyasayı denetlemektir. İki GSM operatörü var ve bunların denetlenmesi gerekiyor hatta rekabet olabilmesi adına başka operatörlerin de bu ülkeye gelmesi daha iyi olacaktır. Diğer yandan yetkililerden serbest piyasa söylemlerini bir kenara bırakıp artık sıkı denetim yapmalarını bekliyoruz.

Ömer Pekmez

“Cep telefonu kullanıyorum ve iki hattım var ve aylık 2 bin 500 TL civarı fatura ödüyorum. En son gelen faturamın daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu durumu tuhaf karşılıyoruz ancak piyasaya yapılan son zamlardan sonra telefon faturaları aklımıza bile gelmiyor. Bu fiyatları düşmesi için rekabet ortamının yaratılması, devletin mevcut iki GSM operatörüne kısıtlama getirmesi ve başka operatörlerin de bu ülkede olması gerektiğini düşünüyorum.”

Emirali Tatlıdil

“Maalesef cep telefonu kullanıyorum. Maalesef diyorum çünkü hem sıkıntılı çalışmaz, hem de dünyanın en pahalı telefon görüşmelerini yapıyoruz. Evim Gönyeli’de ve telefon bir odada çekiyor başka bir odada çekmiyor. Birini arıyorsunuz ve karşı taraf telefonu açmadığı halde sayaçlar saymaya başlıyor. Geçen ay 600 TL gelen faturayı bu ay 985 TL olarak ödedim. Her 3 ayda ya da 6 ayda bir zam yapılıyor. Aldığımız hizmetler ödediğimiz paraların karşılığı değildir. İnsanlar yurt dışına çıktığında uçak bileti kadar telefon parası ödüyor. Yetkililerden bir beklentimiz kalmadı ülkede her şey kötüye gidiyor. Koltuklar bunlara tatlı geliyor.”

Atiye Paşa

“Cep telefonu kullanıyorum ve 700-800 lira fatura ödüyorum. Bu faturalar aile bütçemizi sarsıyor ve beklentimiz bu konuda çalışmalar yapılmasıdır. Ülkede sadece iki GSM operatörü var ve sayının artmasıyla rekabet ortamı olacağından başka operatörlerin de bu ülkeye gelmesi faydalı olabilir. Memleketin bir düzene ihtiyacı var ve yöneticilerin koltuklarından kalkıp etraflarına bakmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Rıdvan Karataşlı

Cep telefonu kullanıyorum. En son faturam bin lira geldi. Daha önce daha az ödüyorduk şu anda çok daha fazla ödüyoruz ve aldığımız hizmetten de memnun değiliz. Ne doğru düzgün internetini kullanabiliyoruz ne de doğru düzgün konuşabiliyoruz yani bu fiyatlara bu hizmetler yakışmıyor. Yetkililerden beklentimiz bu konuda çalışmalı ve denetimler yapmalarıdır.”

Tamer Aydoğdu

“Cep telefonu kullanıyorum ve en son faturam 750 TL geldi. Yeni yıldan bu yana GSM operatörlerine çok ciddi paralar ödemeye başladık. İçi boş paketler satıyorlar. Ben SMS istemiyorum ancak bana onu satıyorlar ve hiç kullanmadığım SMS hakkı için boş yere para ödüyorum. Fiyatların düşmesi ve rekabet ortamının oluşması için farklı operatörlerin de bu ülkeye gelmesi artık kaçınılmazdır.”