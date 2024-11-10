Polis araştırıyor 

Gönyeli’de düzenlenen operasyonda 4 gram bonzai ile yakalanan Arthur Mawunga hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tutuklanmadan önce Lefkoşa bölgesinde 25 paket uyuşturucu sattığına dair bilgi alındığı, bu yönde soruşturma yapıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, operasyonun 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir ekip tarafından Gönyeli’de gerçekleştirildiğini söyledi. Polis memuru, Küçük Çekmece Sokak’ta SP 287 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın ekipleri görünce kaçmaya kalkıştığını belirtti.

Polis, zanlının araçtan inerek koşarak kaçtığını ve 200 metre ileride bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının atmış olduğu çantanın bulunarak, emare alındığını, içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının başka bir suça karıştığı ve adli şube tarafından yürütülen dosyada aranan şahıs ilan edildiğinin belirlendiğini açıkladı.

Satış da yaptı

Polis, yine 3 günlük sürede ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, zanlının cep telefonu görüşmelerinin incelenmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti. Polis, yaptıkları araştırmalar sonucu zanlının Lefkoşa bölgesinde 25 paket uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını, bu yönde de soruşturma yaptıklarını açıkladı.

Alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin sadece içici olduğunu, satıcı olmadığını öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verdi.