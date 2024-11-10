Define avcısı Jürgen

Almanya’dan aldığı, Kuzey Kıbrıs’a gizlice ithal ettiği biri ekranlı iki detektörle Lapta bölgesinde define arayan Jürgen Schnurre ihbar üzerine yakalandı.

İki detektörle suçüstü yakalanan zanlı mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının davasında hazır olması için teminat koşulları belirlenmesi talep edildi.

Polis memuru, zanlının 2024 yılı içerisinde Ercan Havaalanı üzerinden Almanya’da satın almış olduğu 1 adet el dedektörünü ve bir adet ekranlı dedektörü yetkili makamlardan izin almaksızın KKTC'ye ithal ettiğin söyledi. Polis,

Polis, 7 Kasım 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında zanlının Lapta’da Marmaris plajı olarak bilinen bölgede detektör ile arama yaptığının öğrenildiğini söyledi. Polis memuru, aynı gün zanlının araçta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, yapılan arama neticesinde, aracın arka koltuğunda bir adet el detektörü ve bir adet de ekranlı detektör bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Teminatla serbest

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının iki detektörü Almanya’dan satın aldığını, 2024 yılı içerisinde Ercan Havaalanı üzerinden yetkili makamlardan izin almaksızın KKTC'ye ithal ettiğin söyledi.

Polis, zanlıya “yetkili makamdan izinsiz arama detektörü ithal etmek ve izinsiz eski eser arama detektörü bulundurmak” suçlarından dava okunduğunu belirtti. Polis, zanlının Alman vatandaşı olduğunu, eşiyle birlikte KKTC’de yaşadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, 40 bin TL nakit teminat yatırılması ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalanması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

