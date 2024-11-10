Sürat yine ilk sırada

Ömer KADİROĞLU

Polis ekipleri, trafik kazalarının öne geçmek ve yol güvenliğini sağlamak için denetimlere devam ediyor. Polis, önceki gece de ülke genelinde denetim gerçekleştirdi; toplam 2 bin 167 araç sürücüsünü kontrol etti. Alkol testi yapan, bagajları didik didik arayan, evrakları kontrol eden polis, çeşitli suçlardan dolayı 380 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Ekipler, 41 aracın trafiğe çıkışını yasaklarken, Gazimağusa’daki denetimler esnasında nefes örneği vermeyi reddeden ve alkollü araç kullandıkları belirlenen 2 sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, A.A.A.M. (E-27) ve B.F.Y.K. (E-27) alkollü içki tesiri altında, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptıkları tespit edildi. Nefes örneği vermeyen 2 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Hangi suçlar işlendi

Polis açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 101’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’si sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına riayet etmemek, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, biri “A” İşletme iznine aykırı araç kullanmak ve 96’sı diğer trafik suçları.”

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024, 04:42