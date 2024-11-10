AKEL tepkili

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis RİK’e verdiği özel söyleşide ABD Başkanlığı'nı Donald Trump’ın kazanması, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki sürekli askeri varlığı, silahlanmaya dair açıklamalar yaptı.

Alithia 7 Kasım’da yapılan söyleşinin SigmaLive’in kayıt cihazından yapılan çözümünü aktardığı haberinde Hristodulidis’in ABD’de seçimi Trump’ın kazanmasını “anketler bir ülkede daha yanıldı” sözüyle değerlendirdiğini ve ABD ziyareti sırasında Donald Trump ile de görüşmesine değindiğini yazdı.

Habere göre Amerikalıların Güney Kıbrıs’ta da Yunanistan’da olduğu gibi (Girit-Suda ve Dedeağaç) sürekli varlık gösterip göstermeyeceği sorusuna karşılık Hristodulidis “ABD’nin Kıbrıs’ta sürekli varlığını da Avrupa devletinin sürekli varlık göstermesini de göz ardı etmiyorum” cevabını verdi.

Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın saldırı hedefli olmayacağını öne sürdü ve “askeri imkanların Kıbrıs’ta konuşlanmasını göz ardı etmiyorum. Gazze’deki savaş sebebiyle burada askeri imkanlar var ve personelimiz onlarla müşterek eğitim yapıyor.” dedi, şunları da ekledi:

“Yaptığımız görüşme ve anlaşmalar tamamen insani operasyonlar içindir, saldırı üssü olmak için değil. Yaptığımız anlaşmaya istinaden burada bulunuyorlar. Milli Muhafız Ordusu personeli bu askeri varlıktan büyük ölçüde faydalanıyor. Başka ülkelerin personelinin, personelimizin düzeyine atıf yapmasından mutluyum.”

Güney Kıbrıs’ın silahlanma programına ve savunma planlarına ilişkin soru üzerine “gerek Mari’deki deniz üssü gerek Baf’taki hava üssü ile ilgili uygulanmakta olan birçok planlama var.” diyen Hristodulidis Mari’deki “Evangelos Florakis deniz üssü” konusunda “Fransız varlığından” söz etti ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın bu günlerde tam da bu nedenle Fransa’da bulunduğunu söyledi.

AKEL’den Hristodulidis’e suçlama

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un önceki gün ABD’nin Ada'daki daimî askeri varlığıyla ilgili ihtimali açıkta bırakan açıklamalar yaptıklarını ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre bunun Amerika’yla istişarelerde bulunulan bir konu olduğunu ifade eden AKEL, Hristodulidis’i siyasi liderliği ve halkı, bu istişareler ve askeri alanda iki ülke arasındaki iş birliğinde olup bitenler konusunda derhal bilgilendirmeye çağırdı.

AKEL bütün bunların İngiliz üslerinin komşu devletlere saldırılar ve Filistinlilerin soykırımında İsrail’in savaş mekanizmasının desteklenmesi için hali hazırda aktif bir şekilde kullanıldığı bir zamanda gerçekleştiğini de savunurken, buna ek olarak Amerikan kuvvetlerinin aynı sebepten ötürü üs topraklarında toplandıklarını öne sürdü.



