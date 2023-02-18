Tümü cezaevinde

Türkiye’deki depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC’li 35 kişiye mezar olan Adıyaman Grand İsias Otel’e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklanarak, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada İsias Otel’le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce aile apartmanı olan binanın 10 yıl atıl bir halde bırakıldığı, yağmur ve kara maruz kalarak korozyona uğradığı belirtildi.

Çürüyen binanın 2021’de otel haline getirildiği, faaliyete başladıktan 5 yıl sonra yatak kapasitesinin 36’dan 65'e yükseltildiği kaydedildi.



2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Deprem sonrasında KKTC’li 35 öğrenci, öğretmen ve ailenin hayatını kaybettiği Adıyaman’daki İsias Otelin sahipleri Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt dün adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yatak kapasitesi artırıldı

Bu arada İsias Otel’le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

NTV’de yer alan habere göre; 1990-1991 yıllarında apartman olarak tasarlanan binanın inşası, bir zaman sonra belirli sebepler kaynaklı durdu. Kaba inşaat, 10 yıl boyunca atıl bir şekilde bekledi. Daha sonra 2001 yılında kurtulan İsias Otelcilik, binayı enkaz haline dönmeden önceki haline getirildi.

2005 yılında otelin yatak kapasitesi 36'dan 65'e yükseltildi.

Yıllarca atıl kaldı, sonra otel yapıldı

Adıyaman İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Özgür Tunç ise otelin temelinin 1990-1991’de atıldığını, bir sebepten ötürü kaba inşaat aşamasında yapım aşaması durunca yapı 2001’e kadar atıl vaziyette kaldığını ve kaba inşaatın 10 yıl yağmur ve kara maruz kaldığından korozyona uğradığını belirtti.

Raporlar tek tek açıklandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri

Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından hazırlanan ve önceki gün açıklanan ön inceleme raporunda ise otelin yapımında kullanılan betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak ‘dere çakılı’ ve ‘kumu’ kullanıldığı belirtilmişti.

Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında ise sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edilmişti.

Büyük acı içinde olan sporcularımızın aileleri de, suçluların bir an önce yargılanmasını ve hak edilen cezayı almasını istiyor; bu konuda paylaşımlar yapıyor. Sürecin yakından takip edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için KKTC’den özel bir komitenin oluşturulması gerektiği de vurgulanıyor.

"Gülüşlerimizi çalan İsias katilleri yargılansın"

Bu arada evlatlarını kaybeden ailelerinin yüreği kanıyor, acıları dinmiyor.

Sosyal medyada ‘ #isiaskatilleritutuklansın’ etiketi açan aileler, sorumluların yargılanması ve hak ettikleri cezayı almaları için çağrı yapıyor. Hayatını kaybeden öğrencilerden Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya da Twitter hesabından paylaşım yaparak "Gülüşlerimizi çalan #isiaskatilleriyargılansın" ifadelerini kullandı. Acılı babanın yanı sıre diğer öğrencilerin ailelerinin de Twitter’da "isiaskatilleritutuklansın" etiketiyle paylaşımları sürüyor.



