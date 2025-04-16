Motorlarda sıkıntı var

Lefkoşa-Girne ana yolu, Lefkoşa-Girne ana yolu ,St. Hilarion kavşağı yakınlarında ve Gazimağusa'da seyir halindeyken alev alan araçlar kullanılmaz hale geldi. Dört aracın da elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hillarion Kavşağı yakınlarında dün sabah saat 07.30 sıralarında seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, KU 519 plakalı araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında aracın motor bölümü, ön lastikleri, ön camı, ön kaputu ve ön göğüs kısmı yandı.

İtfaiye ekiplerince söndürülürken yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Girne Anayolu, St. Hilarion kavşağı yakınlarında da, dün sabah saat 07.30 sıralarında, KU 519 plakalı araçta muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesiyle yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümü, ön lastikleri, kaputu ve göğsü yandı, çıkan ısıdan dolayı üst tavanı ve sol kapısı zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çatalköy’de ise Bayram Özgüm Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında, EM 901 plakalı araçta, muhtemelen aracın makine bölümündeki akünün patlaması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümünde bulunan elektrik kabloları ile motor kapağı zarar gördü.

Maddi zarar oluştu

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı’nda önceki gün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, Devlet Hüdaverdi’nin kullanımındaki BM 893 plakalı araçta saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu başladı.

Yangında, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları tamamen, kaportası ise kısmen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.