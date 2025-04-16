Sürat, alkol,cep

Ülkede son bir haftada 69 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. Yapılan trafik denetimlerinde toplam 11 bin 403 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 66 araç sürücüye ceza yazıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 7 Nisan- 13 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 21'i süratli araç kullanmak, 14'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 13'ü kavşakta durmamak,12'si yakın takip ve 9'u da diğer etkenlerden meydana geldi. Kazaların 19'u Lefkoşa, 15'i Gazimağusa, 23'ü Girne, 5'i Güzelyurt ve 7'si İskele'de oldu. Kazalar sonucu toplam 3 milyon 685 bin 512 TL'lik hasar saptandı.

11 bin 403 araç kontrol edildi

Ülke genelinde aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 11 bin 403 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 66 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (765), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (170), tehlikeli sürüş (29), dikkatsiz sürüş (44), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (214), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (12), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (55), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (64), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (65), trafik levha ve işaretlerine uymamak (175), trafik ışıklarına uymamak (92), muayenesiz araç kullanmak (60), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (39), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (13), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (2), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (27), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (9), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (10) ve 391 diğer trafik suçlarından rapor edildi. toplam 191 araç trafikten men edilmiş ve 12 sürücü ise tutuklanmıştır.”



Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025, 09:49