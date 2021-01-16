Gözaltına alındı

Onur ULAĞ

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde dün meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kazaya alkollü olduğu tespit edilen 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau’nun neden olduğu belirtildi. Yapılan test sonucunda Gashau’nun 282 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü tutuklanırken, kazada yaralanan 44 yaşındaki Ökkeş Evran ile yanında yolcu olarak bulunan bir şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bulunan Gönyeli üst geçit yakınlarında meydana geldi.

Önündeki araca çarptı

Yönetimindeki RL 894 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Jeremiah W. Gashau, aynı istikamete doğru giden ve kırmızı ışıkta bekleyen 44 yaşındaki Ökkeş Evran yönetimindeki NM 806 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Bu esnada NM 806 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerlere, RL 894 plakalı araç ise bordür taşlarına savruldu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NM 806 plakalı araç sürücüsü Ökkeş Evran ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ancak ismi henüz tespit edilemeyen bir kadın yolcu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyet veren 28 yaşındaki Jeremiah W. Gashau, yapılan alkol testi sonucunda 282 promil alkollü çıkarken, söz konusu kişi polis tarafından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.