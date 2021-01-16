Aşılanma başladı, liste yok

Türkiye’nin gönderdiği 20 bin adet Sinovac aşısıyla ilgili uygulama süreci dün başladı. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılanmasını hedefleyen program kapsamında ilk doz Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de CoronaVac aşısı oldu.

Yapılan açıklamada, doktor, hemşire ve diğer görevlilere yönelik aşılamanın tüm bölge hastanelerinde pazartesi gününe kadar devam edeceği, sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara geçileceği belirtildi. Bakanlık açıklamasında 65 yaş üstündekilere e-mail yoluyla başvuru çağrısı yapılması, çok sayıda vatandaşın tepkisine yol açtı.

Aşıların geleceği bilindiği halde bakanlığın bugüne kadar belediye ve muhtarlarla işbirliği yaparak 65 yaş üstü vatandaşların listesini ve aşılama programını belirlemesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar “şimdi bu yaşlı insanların büyük bir kısmı internet kullanmadığına göre, başvurular kaç günde, ne şekilde yapılacak ve aşılanmaları kaç günde tamamlanacak?” diye soruyor.

Sağlık çalışanları aşılanıyor

Aylardır beklenen aşılama uygulaması dün saat 11.40 itibariyle başladı. Sağlık çalışanlarını kapsayan aşılama programının pazartesi gününe kadar süreceği, 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; öncelikli olarak 15 Ocak Cuma - 18 Ocak Pazartesi günleri arası sağlık çalışanları aşılanacak. Aşı yaptıracak sağlık çalışanlarının, aşı merkezlerine giderken sağlık çalışanı olduklarını belgeleyen bir evrakla başvurması gerekiyor.

Bu kapsamda bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tüm çalışanları 08.00-18.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde aşılanacak. Yarın 08.00 -18.00 saatleri arasında Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren özel sağlık çalışanları (serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları, diyetisyenler, veterinerler vb.) Acil Durum Hastanesi’nde aşı olabilecek.

Aşılama programı

Diğer bölgelerdeki sağlık çalışanları aşılaması bugün ve yarın 08.00 -18.00 saatleri arasında şu şekilde yapılacak: Lefke ve Güzelyurt bölgesinde devlette ve özel çalışan sağlık çalışanları serbest hekimler, laboratuvarlar, emekli hekimler, özelde çalışan sağlık çalışanları diyetisyenler, veterinerler vb. aşı için Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne gidecek. Girne bölgesindekiler Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde; Gazimağusa ve İskele bölgesindekiler ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde aşılanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara duyuru

Sağlık Bakanlığı, aşı olmak isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların covid.asitshd@gmail.com e-posta adresine yapacakları başvurularında, kimlik, ikamet ve telefon numarası bilgilerini de belirtmeleri gerektiğini duyurdu. Bakanlık ek duyuru yayımlayarak e-postayla yapılacak başvurulara kimlik, ikamet ve telefon numarası bilgilerinin de eklenmesini istedi.

Kaç günde tamamlanacak?

Aşıların geleceği bilindiği halde bakanlığın bugüne kadar belediye ve muhtarlarla işbirliği yaparak 65 yaş üstü vatandaşların listesini ve aşılama programını belirlemesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar “şimdi bu yaşlı insanların büyük bir kısmı internet kullanmadığına göre, başvurular kaç günde, ne şekilde yapılacak ve aşılanmaları kaç günde tamamlanacak?” diye soruyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021, 12:32