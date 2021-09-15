Gözler Henry’de

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir eve baskın yapan polis, satışa hazır şekilde paketlenmiş 30 gram hintkeneviri ile 10 gram farklı uyuşturucu madde ele geçirdi, yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Güney Kıbrıs’tan Henry isimli şahıstan satın alındığı, KKTC’de piyasaya sürüldüğü belirlendi. Operasyonda tutuklanan Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Celeb Izunna Ewulu'nun ikametgâhında uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, saat 18.40 sıralarında Ewulu'nun ikametgâhının ziyaret edildiğini, zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Celeb Izunna Ewulu, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’nin evde tespit edildiğini ifade etti.

Polis evde arama yapıldığını; Ikebuaku ve Ewulu’ya ait yatak odasında satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş 18 adet çizgili kağıt parçası içerisinde 10 gram, çanta içerisinde ise 11 paket halinde satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında hintkeneviri uyuşturtucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, Ikebuaku’ya ait elbise dolabı içerisinde yine yeşil renk ayakkabı içerisine gizlenmiş 6 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Paketlerce uyuşturucu bulundu

Polis, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu ve Chidera Wayne Ubani Wayne’ye ait yatak odasında yapılan aramada 9 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde, zanlı Nwamuruamu’ya ait siyah renk ceketin sol iç cebinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette foil kağıda sarılı 4 gram uyuşturucu madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, Emenike Kenneth Ogbu’dan yapılan soruşturmalarda bu ay içerisinde Güney Kıbrıs’tan internet üzerinden irtibata geçtiği şahıs ile 14 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, ismini Henry olarak bildiği şahıs aracılığı ile ithal edip Gönyeli'de tanımadığı bir şahıstan alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Ogbu’nun tasarrufunda bulunan 14 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyu Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu’ya verdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı Ogbu’nun ayrıca yapılan ismini Henry olarak bildiği şahıs ile irtibat kurup Güney Kıbrıs’tan 26 gram hintkeneviri ile her bir paketi 1 gram olduğunu bildiği 15 paket halinde 15 gram olarak olmak üzere toplamda 41 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ettirip Gönyeli'de teslim alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.