Gözler mahkemede

Suna ERDEN

Dokunulmazlığı kaldırılan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin (DP), Cumhuriyet Meclis’i aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde açtığı davada sona gelindi.

Anayasa Mahkemesi’nde 30 Ocak 2020 tarihinde tarafların dinlenmesinin ardından karar için süresiz ertelenen dava bugün sonuçlanacak.

Mahkeme, saat 10.00’da gerçekleştireceği oturumda Özgürgün’ün ‘dokunulmazlığının kaldırılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu’ gerekçesiyle açtığı davayla ilgili kararını verecek.