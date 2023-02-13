Hüseyin ÇİÇEK

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde Adıyaman’daki İsias Otel’in enkazının altında kalarak yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 5 öğrencisi, iki öğretmen ve bir veli dün son yolculuğuna uğurlandı.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle ve ikindi vakti düzenlenen törenlerle uğurlanan Elvin Çavdır, Evren Çavdır, Havva Balcı Çavdır, Ali Karasel, Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı için gözyaşları sel olup aktı.

Lala Mustafa Paşa Camii’nde önce üç kişilik Çavdır ailesinin cenazesi getirildi.

Dört kişilik aileden geriye bir kişi kaldı

Evren Çavdır, eşi Havva Balcı Çavdır ve kızları Elvin Çavdır öğle namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Çavdır’ın yakınları tabutların başında feryat ederken, cenaze törenine katılalar“bir aile yok oldu” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Çavdır ailesinden geriye minik bir kız çocuğunun kaldığı öğrenildi.

Talihsiz aile öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Meleklerimiz unutulmayacak

İkindi vakti ise öğretmen Ali Karasel, öğrenciler Sahil Özberkman, Asya Tülek, İzcan Nurluöz ve Mustafa Sabancı sonsuzluğa uğurlandı.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Ali Karasel ve öğrencilerin tabutları cami avlusuna getirildiği an ailelerin feryatları yürekleri burktu.

Acılı aileler evlatlarının tabutlarının başından bir an olsun ayrılmazken, gözyaşı dökerek feryat etti. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, “Bu acı asla dinmez, meleklerimiz unutulmayacak” şeklinde konuştu. Ali Karasel ile öğrencilerin cenazeleri, kılınan ikindi namazın ardından Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda toprağa verildi.





Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023, 10:37