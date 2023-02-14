Sevkiyat sürüyor

Ercan Havalimanı çalışanları, depremin derin üzüntüsünü taşırken, bir yandan da afetten etkilenenlere tüm imkanlarıyla destek olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Ercan Havalimanı çalışanları yaptığı açıklamada, Türkiye’deki deprem bölgelerine gıda ve her türlü ihtiyaç malzemelerini el birliği ile paketleyip tırlar ile Anavatan’daki kardeşlerine sevkiyata devam ettiğini kaydetti.

Çalışanlar, “Depremin yol açtığı felaketi el birliği ile aşacağız. Acınız acımızdır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 10:53