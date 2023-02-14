Yaralı sayısı yüz bine yaklaştı

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e, yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu.

AFAD, depremden etkilenen illerden 158 bin 165 afetzedenin başka illere tahliye edildiğini bildirdi. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi.

Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi, 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.

Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.

2 bin 724 artçı deprem

Bu arada Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 724 artçı deprem meydana geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 236 bin binada hasar tespit çalışması yaptı.

Ağır hasarlı binaların yanı sıra 6 bin 849 binanın orta hasarlı, 59 bin 995 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 535 bin binada hasar meydana gelmedi.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 12:32