Kahramanlık destanı 

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması ve şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) adına Bakım Albay Ahmet Tümay ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu yanında devlet yetkilileri, dernek, kurum, kuruluş, okul ve üniversite temsilcileri ile askeri zevat katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar güne dair konuşma yaptı.

Töre: Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “TMT’nin Limasol Sancağının kahramanlıklarla dolu ulusal mücadelelerini Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır” dedi.

Töre, Limasol Direnişi’nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, TMT ve şehitlerin örnek olması gerektiğini kaydetti.

Limasol direnişi ve direnişte şehit olanların düzenlenen törenlerle anıldığını aktaran Töre, “Bu direniş Kıbrıs Türk halkı arasında Plevne müdafaası olarak tarihte yerini almıştır” ifadelerini kullandı.

Töre, çok zor şartlar altında direnişte yer alan mücahitlerin, şehitler verdiklerini ama Rum palikaryalarına geçit vermediklerini, kat kat üstün olan EOKA’cıları geri püskürttüklerini anımsattı.

Mesajında Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini de ileten Meclis Başkanı Töre, “Anavatanımızda meydana gelen depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerine ve tüm aziz şehitlerimize bir kez daha saygı ve rahmet diliyorum” dedi.

