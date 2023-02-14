Mucize kurtuluşlar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde bir mucize daha gerçekleşti. Şazibey Mahallesinde bulunan 8 bloklu 11 katlı Ebrar Sitesi'nin enkazında annesi ile birlikte kalan Ayça Çebni, arama kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışması ile depremden 185 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin zamana karşı mücadele verdiği çalışma ile enkazdan çıkarılan ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ayça, tedavisi için hastaneye götürüldü. Baba Çebni, tedavi altına alınan kızının görüntüsünü çekerek, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta 39 yaşındaki Hatice Akan, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde çöken Altınköşk Apartmanı'nın enkazından 180 saat sonra kurtarıldı. Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazında kalan 6 yaşındaki Hivay Üşer, 178 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman merkezdeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremin 178'inci saatinde 6 yaşındaki Miray isimli çocuk sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 178'inci saatinde 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı. Hatay'da 177. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı

Depremin 176. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan Serap Dönmez kurtarıldı.

Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı.

Öte yandan enkazın yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez'in çıkarılmasının ardından "anne" diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kurtarılan Dönmez, hastaneye kaldırıldı. Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umay, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı.

Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri, yıkılan 5 katlı Zamanlar Apartmanı'nın zemin katına ulaştı.

Zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler, ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ çıkardı.

Ambulansa alınan Kaya, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Özgür Apartmanı'nda arama kurtarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti. Çalışmalar sonucu depremin 160. saatinde 11 yaşındaki Lena Maradini kurtarıldı. Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan Maradini, hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Tacikistan ve AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarının 159’uncu saatinde 3 yaşındaki Yavuz Cambaz kurtarıldı.

Hatay'da Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nın enkazında kalan 28 yaşındaki Rabia Kalçın, 153 saat sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da 153. saatte Yamanlar Apartmanı'nın enkazından 21 yaşındaki Rukiye Sincar yaralı kurtarıldı.

Hatay'da müftülüğün yanındaki binanın enkazından Dada isimli kız çocuğu 150. saatte sağ çıkarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kurtarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" ifadelerine yer verdi.