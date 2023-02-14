Her gün görevdeler

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, bir ekibinin hâlâ, depremden etkilenen Adıyaman’da, AFAD ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde giyim, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik insani yardım faaliyetlerine devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası Sivil Savunma’nın enkaz altında kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik çalışmalarına zaman kaybetmeden başladığı vurgulandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, afetin boyutunu göz önüne alarak, alarm durumuna geçtiğinin ve personel, araç ve teçhizatın süratle hazırlanarak kısa sürede gerekli sevkiyatlara başlandığının belirtildiği açıklamada, “Deprem bölgelerinde ekiplerimiz zaman mevhumu gözetmeksizin 7/24 saat esasıyla arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmüştür” denildi.

Açıklamada, Adıyaman’da görev yapan iki ekibin adaya döndüğü ve bir ekibin ise hala Adıyaman’da AFAD ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde giyim, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik insani yardım faaliyetlerine devam ettiği de bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 10:53