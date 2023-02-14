‘Kaybetti ama başı dik’

Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçimini kaybeden bağımsız aday Andreas Mavroyannis, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Haravgi gazetesi, Mavroyannis’in aktif vatandaş olarak kalacağını ve memleketin kendisine ihtiyacı olan her durumda hizmet etmeye devam edeceğini söylediğini yazdı.

Gazetecilerin soruları üzerine, “daha aktif bir gündelik rol” üstlenmeyi istemediğini kaydeden Mavroyannis, sonraki günlerde evinde olacağını ve BM Uluslararası Hukuk Komitesi’nde önemli bir misyonu olduğunu belirtti.

Mavroyannis, yeni Başkan’ın kendisini müzakere grubunda tutmak istemesi durumunda ise, kendisinin böyle bir düşüncesi olmadığını, ancak memleketin yeniden birleşmesine yönelik konularda ihtiyaç halinde danışmanlık yapabileceğini kaydetti.

Öte yandan Politis gazetesi ise, Mavroyannis’in, DİSİ’yi Başkanlık seçiminin ikinci turunda saf dışı bırakmayı başaran ilk bağımsız aday olduğuna dikkat çekti.

Gazete, Mavroyannis’in yüzde 48,03 ile kayda değer bir oy aldığını ve bu oranın 189 bin 335 seçmenin tercihi olduğu anlamına geldiğini yazdı.

Haberde, Mavroyannis’in, 2018 yılında yapılan başkanlık seçiminde ikinci tura kalan AKEL’in adayı Stavros Malas’tan 20 bin oy daha fazla aldığı da ifade edildi.

Stefanu’nun açıklaması

Fileleftheros gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, Mavroyannis’in seçimden mağlup çıkmadığı değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Stefanu, seçimi kazanan Nikos Hristodulidis’i tebrik ederek, kendisine verimli bir görev süresi dileğinde bulundu.

Stefanu, zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini ve AKEL üyelerine, Mavroyannis’in desteklenmesi için gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Habere göre Stefanu, Mavroyannis’in oldukça güzel bir karakteri, ahlakı ve memleket sevdası olduğunu belirterek, birçok farklı siyasi bölgeden oy aldığına dikkat çekti.

Stefanu, ilerleyen günlerin AKEL için yeniden başlangıç noktası olacağını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 11:00