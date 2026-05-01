Güçlü organizasyon

Kuzey Kıbrıs poker turizminin önemli organizasyonları arasında yer alan Merit Poker Classic, bu yıl da uluslararası katılımla ülke turizmine hareketlilik kazandırıyor. Merit Royal Diamond Hotel ev sahipliğinde düzenlenen ve 7 Mayıs’a kadar devam edecek olan turnuva 34 farklı ülkeden oyuncuyu bir araya getiriyor.

Geçmiş yıllardaki artan ilgi ve genişleyen katılım profili dikkate alındığında, organizasyonda bu yıl bin 200’ün üzerinde kayıt yapılması bekleniyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere birçok bölgeden profesyonel poker oyuncularının yanı sıra amatör katılımcıların da turnuvaya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Turnuvanın en prestijli bölümü her yıl olduğu gibi Main Event olarak öne çıkarken, çevrim içi poker platformu GG Poker ile yapılan iş birlikleri ve uydu turnuvalar üzerinden sağlanan katılım imkânları organizasyona olan ilgiyi artırıyor.

Etkinliğin etkisi yalnızca oyun alanıyla sınırlı kalmıyor. Katılımcıların aileleri ve misafirleriyle birlikte 2 bin 500’ün üzerinde turistin bölgeye gelmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle Girne ve çevresinde otellerden restoranlara, ulaşım sektöründen yerel esnafa kadar geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor.

Turnuva süresince sadece ana otelde değil, çevredeki diğer konaklama tesislerinde de doluluk oranlarının artması öngörülüyor. Bu gelişmenin turizm gelirlerinin bölge geneline yayılmasına katkı sağladığı ve yerel ekonomiyi doğrudan desteklediği ifade ediliyor.

Yetkililer, artan talep doğrultusunda konaklama ve organizasyon kapasitesinin genişletildiğini belirterek, Merit Poker Classic’in bu yıl şimdiye kadarki en yoğun ve en güçlü organizasyonlarından biri olmasının beklendiğini dile getiriyor.

Ülke ekonomisine can katıyor

Son yıllarda KKTC’nin turnuva turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesinde Merit organizasyonlarının büyük rol oynadığını belirten Merit Poker Başkanı Songül Bekem, turnuvanın ülke ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Bekem, şu ifadeleri kullandı:

“Merit Poker Classic artık yalnızca bir poker organizasyonu değil, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası turizm vitrini haline gelen güçlü bir marka değeridir. 34 ülkeden gelen oyuncular ve onların beraberindeki misafirler, ülkemize ciddi bir turizm hareketliliği kazandırıyor. Bu hareketlilik yalnızca otellerimize değil; Girne esnafına, restoranlara, kafelere, ulaşım hizmetlerine ve tüm hizmet sektörüne doğrudan katkı sağlıyor.”

Turizm açısından büyük önem taşıyor

Bekem, poker turnuvalarının özellikle sezon geçiş dönemlerinde turizm açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları ekledi:

“Bahar döneminde düzenlenen bu ölçekteki organizasyonlar, bölgedeki doluluk oranlarını yükseltirken turizm gelirlerinin daha geniş bir alana yayılmasına yardımcı oluyor. Bizim için önemli olan yalnızca başarılı bir turnuva düzenlemek değil; aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına, marka değerine ve yerel ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamaktır.”