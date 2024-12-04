Lefkoşa Belediye Orkestrası, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği konserde, Zülfü Livaneli’nin kuşaktan kuşağa aktarılan eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri, Livaneli’nin menajeri Nükhet Karabayraktar ve müzikseverler katıldı.

Şef Mustafa Aksaç yönetimindeki konserde, Ayşegül Zaim, Ahu Arı, Ayşe Nur Aydın, Behiç Anibal, Ebru Gülbay, Filiz Yarıcı, Saffet Anibal, Sidar Karakuş, Yücel Doğan, Hüseyin Saltan ve Hasan Hastürer solist olarak sahne aldı. “Merhaba”, “Güneş Topla Benim İçin”, “Karlı Kayın Ormanı”, “Ey Özgürlük”, “Yiğidim Aslanım” ve “Leylim Ley” gibi Livaneli’nin klasikleşmiş eserleri seslendirildi.

Konser sonunda bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Zülfü Livaneli gibi dünya çapında tanınan bir sanatçının eserlerini Lefkoşa’da sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Harmancı ayrıca, tüm coğrafyalarda özgürlük talebini konser vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istediklerini vurgulayarak, gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen solistlere, koristlere ve Livaneli’nin menajeri Nükhet Karabayraktar’a teşekkür etti.