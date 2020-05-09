Yasa dışı kumar oynanan 11 kişiyi tutukladı

Suna ERDEN

Girne’nin Beylerbeyi (Bellapais) bölgesinde bir evin kumarhaneye dönüştürülerek, oyun oynatıldığı tespit edildi. Aldığı ihbar üzerine önceki gece söz konusu adrese baskın yapan polis, 11 kişiyi gözaltına alırken, kumar oynamakta kullanılan eşyalar ile 8 bin TL ve 200 Dolar nakit para buldu. Gözaltına alınanlardan 2 kişinin kurpiyer, birinin ev sahibi, diğerlerinin ise oyuncu olduğu belirtildi. Operasyonda tutuklanan Kamil Türer, Yılmaz Tülüv, Mertali Türkoğlu, Stepan Lytvyn, Nikolay Chernıkov, Yasin Demir, Ayana Sailygulova, Denis Kıselov, Galina Pozdnyakova, Tetyana Bogutenko ve Dorina Cazacu dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yürüten polis, operasyonun önceki gece saat 20.30 sıralarında Kamil Türer’in Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Kamil Türer, Yılmaz Tülüv, Mertali Türkoğlu, Stepan Lytvyn, Nikolay Chernıkov ve Yasin Demir’in bir masa etrafında poker oynarken suçüstü yakalandıklarını ifade etti.

Polis, oyunda kurpiyerlik yapan Ayana Sailygulova ile Denis Kıselov’ın yanı sıra baskın esnasında evde bulunan Galina Pozdnyakova, Tetyana Bogutenko ve Dorina Cazacu’nun da gözaltına alındığını açıkladı.

Kasadaki paralara el konuldu

Polis, kumar fişleri, oyun kâğıdı, masalar ve kasada bulunan 8 bin TL ile 200 dolar parayı emare aldıklarını kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlılardan Kamil Türer aleyhine geçtiğimiz mart ayı içerisinde 2 kez kumar oynamak ve oynatmak suçundan dava getirildiğini belirtti.

Zanlıların ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti. Mahkeme Kamil Türer’in 3 bin TL nakit teminat yatırmasına, diğer zanlıların da yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir vererek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.