Güneyden geliyor Kuzeyde satılıyor

Suna ERDEN

Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında durdurulan araçta 10 gram hintkeneviri, 15 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 450 Euro ve 4 bin 430 TL ele geçirildi.

Operasyonda araç sürücüsü Oğuzhan Yıldız ile yanında yolcu olarak bulunan Şahin Çepik gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların ifade verip, Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahsın yönlendirmesiyle KKTC’ye 570 gram hintkeneviri ile 125 gram kokain ithal ettiklerini ve belli noktalara bırakıp, karşılığında 450 Euro kazanç elde ettiklerini itiraf ettikleri açıklandı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Duruşmada Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde saat 12.20 sıralarında rutin trafik denetimleri yapıldığı esnada Oğuzhan Yıldız’ın kullanımındaki aracın kontrol için durdurulduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, PV 629 plakalı aracın sürücü Yıldız ile yanında yolcu olarak bulunan Çepik’in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin detaylı arama yaptığını belirtti.

Polis, araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram hintkeneviri, 15 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 450 Euro ve 4 bin 430 TL ele geçirildiğini açıkladı.

Gözaltına alınan zanlıların ifade verdiğini kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahsın yönlendirmesiyle KKTC’ye 570 gram hintkeneviri ile 125 gram ağırlığında kokain ithal ettiklerini ve konu şahsın yönlendirmesiyle belli noktalara bırakıp, karşılığında 450 Euro kazanç elde ettiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Parmak izi incelemesi yapılacak

Polis memuru, ele geçirilen emarelerin devlet kimya laboratuvarına, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini kaydetti.

Alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, suçla bağlantılı başka şahısların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.