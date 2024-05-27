Güneye mi gidelim?

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın zam şampiyonu bamya oldu. Kilosu 250 liradan satılan bamyanın yanına yanaşan olmadı. Pazar tezgahında bu hafta yerini alan incir ise 200 liradan alıcı bekledi. Börülce 150, taze fasulye 70 liradan satılırken, vatandaşlar asgari ücrete yapılan artıştan sonra birçok ürüne zam yapıldığını dile getirdi.

Vatandaşlar, gelişi güzel fiyat artışlarının önüne geçilmesi için denetim yapılmasını istedi. Bazı vatandaşlar da, “Et, tavuk, balık almakta zorluk çekiyorduk, sıra sebze ve meyvelere geldi. Halk yakında sebze-meyve için de Güney Kıbrıs’a gidecek” dedi.

Ne dediler…?

Fatma Büyükhüseyin

“Asgari ücrete gelen zammın ardından pazarda ürünlerin fiyatı artış gösterdi. Bamyanın kilosu 200 ile 250 liradan satılıyor. İnci 200 lira. Sebze-meyveler ateş pahası, yanına yaklaşılmıyor.”

Yunus Ağdal

“Pazardaki fiyatları görünce dudağımız uçukladı. Birkaç ürün dışında birçok meyve ve sebzenin yanına yaklaşılmıyor. Resmen mutfağımıza ateş düştü. Kira mı verelim aç karnımızı mı doyuralım herkes şaşırmış durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz.”

Ali Parlak

“Asgari ücrete yapılan artışın ardından zam yağmuru başladı. Ülkemizde bolca yetişen incir dahi 200 liradan satılıyor. Soğan, patates haricinde diğer sebzeler çok pahalı. Et, tavuk, balık almakta zorluk çekiyorduk, şimdi sıra sebze ve meyvelere geldi.”

Sadık Üstüne

“Acilen piyasa kontrol altına alınmalı. Her yerde fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Zam üstüne zamlar yapılıyor.”

Hülya Açar

“Pazarda kıyafet satıyorum. Ucuza sattığım halde insanlar artık sebze meyveye para yetiştirmekten giyinmeyi unuttu. Artık insanların temel harcamaları gıda oldu ve en büyük gider de şu an gıdadır.”

Erol Erosal

“Fiyatlar adeta uçtu. Zamlı maaşları almadan paramız eridi. Zamlar pazar esnafını da vurmuş vaziyette. Fiyatı dengesiz ve tutarsız olan çok ürün var. Piyasada denetim yapılmalı. Belediyeler de görevlendirilmeli. Yakında et gibi insanlar güneye meyve-sebze almaya da gidecek.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Bamya: 250 TL

Kiraz 200

İncir: 200 TL

Börülce: 150 TL

Kara erik:120 TL

Erik: 100 TL

Çiçek: 100 TL

Şeftali: 80 TL

Armut: 70 TL

Taze fasulye: 70 TL

Domates: 60 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 25 TL

Salatalık: 15 TL