banner564

Hayvancıya destek

Okullar, elektrik kurumu ve çok sayıda kamu kuruluşunda bugün grev var

Hayvancıya destek
banner598

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin et ithaline karşı geçtiğimiz hafta başlattığı eyleme destek olan sendikalar, bugün birçok kamu kuruluşunda grev yapacak.  Destek veren sendikalar gün boyu iş bırakacak. Sendikaların yanı sıra bazı siyasi partiler de eyleme destek veriyor.
Kimler destek veriyor…?
Siyasi partiler
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
Halkın Partisi (HP)
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)

Sendikalar ve birlikler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) 
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) 
Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN)
Eğitim sendikaları (KTÖS  ve KTOEÖS)
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen)
Belediye Emekçileri Sendikası (BES)
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen)
KOOP-SEN
DEV-İŞ
Çiftçiler Birliği
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 2 saat Önce

Yanlış yoldasınız.

Turkish Power
Turkish Power - 1 dakika Önce

Eceli gelen dinazor belesci agustos bocegi guruh

SIRADAKİ HABER
Rakamlar mesaj veriyor
Rakamlar mesaj veriyor
  1. KIBRIS

banner471

banner473