Hayvancıya destek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin et ithaline karşı geçtiğimiz hafta başlattığı eyleme destek olan sendikalar, bugün birçok kamu kuruluşunda grev yapacak. Destek veren sendikalar gün boyu iş bırakacak. Sendikaların yanı sıra bazı siyasi partiler de eyleme destek veriyor.

Kimler destek veriyor…?

Siyasi partiler

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)

Halkın Partisi (HP)

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)

Sendikalar ve birlikler

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN)

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN)

Eğitim sendikaları (KTÖS ve KTOEÖS)

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş)

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen)

Belediye Emekçileri Sendikası (BES)

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen)

KOOP-SEN

DEV-İŞ

Çiftçiler Birliği

