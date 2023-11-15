Gururla yürüdüler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da “40’ıncı yıl Cumhuriyet Korteji” yapıldı.

Cumhuriyet Korteji, Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonunda, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla başladı.

100’er metrelik KKTC ve TC bayrakları ile Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğraflarını taşıyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak Girne Kapısı’na yürüdü.

Girne Kapısı’nda Cumhurbaşkanlığı’nın organizasyonunda bir araya gelen halkla birleşen öğrenciler mahkemeler güzergahını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaştı.

Mehteran Birliği, Güvenlik Kuvvetleri bando takımı ve askeri birliklerin eşlik ettiği kortejde, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, diğer bazı bakan ve milletvekilleri ile bürokratlar hazır bulundu.

KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamaları için ülkede bulunan Türkiye ve Azerbaycan siyasi parti temsilcileri de kortej yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüş sırasında Girne Kapısı’nda mehter gösterisi yapıldı, Mahkemeler önünde folklor gösterileri sunuldu. Yürüyüş güzergahı boyunca da bazı spor federasyonları performans sergiledi.

Kortejle Cumhurbaşkanlığı’na gelen öğrencileri ve halkı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Kutlama programı kapsamında, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’ndan Mustafa Uçar, “Bugün”, Atatürk Meslek Lisesi’nden Sümeyya Yaşar “Ulusal Marş”, Esin Leman Lisesi’nden Burak Kozkıran “Özgürlük Türküsü” adlı şiirleri okudu.



