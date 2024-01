Güven bunalımı

Ömer KADİROĞLU- Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddiaları günlük tartışmaların bir parçası oldu. Özellikle yeni yılın ilk ayında bu tartışmalar daha da alevlendi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz vatandaşların büyük bir çoğunluğu ülkede rüşvetin ve yolsuzlukların yaygın olduğunu düşünüyor ve bu konuda siyasileri sorumlu tutuyor.

Geçmişten bugüne yaşananları örnek gösteren vatandaşlar, siyasete güvenlerinin kalmadığını belirtiyor “peki ne yapmalı?” sorusunu ise farklı düşüncelerle yanıtlıyor. Bazıları sistem değişikliği önerirken, bazıları Kıbrıs sorununun çözümü halinde sorunların azalacağını düşünüyor.

Ne dediler?...

Ali Özmeroğlu

“Ülkemizde şu an her şeyin başıboş olduğu bir dönemdeyiz. UBP’liydim ama artık partilere bir güvenim kalmadı. Siyasiler sadece kendi cebini ve kendi ikballerini düşünür oldu. Bunu son derece yanlış buluyorum bence erken seçime gidilmeli. Gerçi yeni gelenin de iyi olacağı noktasında şüphelerim var. İnanıyorum ki yeni ve güven veren isimlerle KKTC’de temiz siyaset yeniden gelir.”

Tugay Falyaci

“Bu ülkede hiçbir siyasiye güvenimiz kalmadı, memleketimiz mahvoldu sorumlusu da siyasetçilerimizdir. Çünkü hiç biri gerektiği gibi özverili çalışmadı, görevini kötüye kullanan yetkililer var. Herkes kendi adamını koruyor, adalet duygumuz sarsıldı. Yeni bir ülke yaratmak istiyorsak bilinçli yeni siyasilere yönelmek şarttır.”

Hakan Aşık

“Hiçbir siyasiye güvenmiyorum çünkü halkı düşünen kimse kalmadı. Her yerde vurgun var ve herkes kendi makamını düşünüyor. Hizmet alamadığımız bir ortamda zamlarla uğraşıyoruz, bu yanlıştır. Çağdaş bir siyasi oluşum olmalı gençler bizi yönetmelidir.”

Ahmet Cabacaba

“Çocukluğumdan bu yana tüm siyasileri tanıyorum ama maalesef ne giden ne gelen düzgün çalışmıyor ama yine de şimdiki Başbakan Ünal Üstel’den umudum var. Her yer de rüşvet iddiaları var ve halkın ekonomik olarak zorda olduğu bu dönemde vurgun ve rüşvet iddiaları can sıkıcıdır.”

Mete Alp

“Siyasete güvenim kalmadı ve bence bu rüşvet iddiaları siyasilerin arasındaki bu çekişmeler ancak Kıbrıs konusunun çözülmesi halinde bir sonuca ulaşır. Halk olarak gerçek bir yönetim ve çağdaş bir siyasi oluşum talep ediyoruz, eskimiş siyasi isimler ne yazık ki yaptıklarıyla yapmadıklarıyla bu halka zarar veriyor. Güven veren bir siyasi yapıya kavuşmak istiyoruz.”

Mehmet Özdağı

“Hiçbir siyasi isme ve kuruma güvenmiyorum, herkes kendi cebini dolduruyor, böyle geldi ve böyle gide. Halk olarak zor durumdayız ve ne bir siyaset ismi duymak istiyoruz ne de siyasi birini görmek istiyoruz güvenimiz sıfır.”

Özker Ertayfur

“Bu memlekette kim kalem tutar ve mevkisi varsa hepsi malları götürüyor, eski zamanlarda bu ada korsan bir adaydı ve yıl 2024 hala Korsan Adasıdır. Bu memlekette siyasi sistem ne yazık ki yok öyle siyasiler var ki gözümüzün içine baka baka malı götürüyorlar. Umarız düzgün güvenilir yeni isimler gelir bu memleketin oturmuş yanlış sistemini değişmek şart.”

Mehmet Başsın

“Hükümete ve devletimizi güvenim tamdır. Yolsuzlukla ilgili bazı iddialar var, bunların detayını bilmiyorum. Bu devlet hepimizin devletimize sahip çıkmamız şarttır ve yöneticilerimizden de ricam devletimizin ismine halel gelmeksizin bu iddiaları aydınlatsınlar. Çünkü devletimiz zarar görüyor şu an. Bunun önüne anca zan altında olan siyasiler çözebilir lütfen haklarındaki iddiaları doğru veya yanlış olduğunu güvenilir bir şekilde aktarsınlar. Devletimiz her şeyden üstündür.”

Ali Topal

“Kamuda ve siyasette yolsuzluk olduğuna inanıyorum. KKTC’de yaşanılanlara baktığımızda sadece kamı ve siyasette değil her yerde yolsuzluk var diye düşünüyorum. KKTC’nin bu hale gelmesinin nedeni kötü yönetim, denetimsizlik ve kontrolsüz nüfus artışından kaynaklanıyor.”

Müslüm Koca

“KKTC de kamu ve siyasette yolsuzluk olduğuna inanıyorum. Bakıldığı zaman her şey çok net görülüyor aslında. Ülkenin her noktasında her alanda eksiklikler var. Ülkede büyük kuruluşlar var ve devlet bunlardan vergi alıyor ancak paranın nereye gittiği bilinmiyor. Tüm bunlar ışığında ülkede yolsuzluk olduğu iddiası daha da güçleniyor.”

Hasan Evliya

“KKTC’de siyaset ve kamuda yolsuzluk bence vardır. Memleketi bitirdiler ve bu ülkenin bu hale gelmesinin tek nedeni ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdir. Ülkedeki kötü yönetim ülkeyi kötü bir noktaya getirdi. Bu işin da artık düzeleceğini sanmıyorum.”

Özdinç Osmanoğluları

“Bu ülkede kamu ve siyasette yolsuzluk mutlaka vardır. Bu her ülkede olan bir şeydir ve yönetimlerle idarecilerden kaynaklanan bir durumdur. Bu ülkenin böyle olmasının tek nedeni her gelen siyasinin bir önceki siyasiden çalmayı öğrenmesi ve çalmayı sürdürmesiyle alakalıdır. Bu işin de artık kolay kolay düzeleceğini düşünmüyorum.”

Mehmet Bilgiç

“Bence bu ülkede kamu ve siyasette yolsuzluk vardır. Yaşananlardan dolayı zaten yolsuzluğun olduğu görülüyor. Bu ülkenin bu hale gelmesinin tek nedeni yıllardır biz vatandaşlar olarak aynı insanlara oy vermemizdir. Oluşturulan düzene destek veriyoruz. Parti parti diyerek başka partilere veya başka insanlara oy vermedik. Siyasette de yeni insanlara fırsat vermezsek bu işler zor düzelir.”

Fikret Kutlu

“Ülke siyasetinde ve kamuda yolsuzluk var mı bilmiyorum. Hep duyuyoruz ancak elimizde net bilgi yoktur. Mutlaka ki birileri bir işlerini halletmek için yolsuzluklara başvurabiliyor. Ülkenin bu durumuna baktığımızda dış ülkelerden gelenler ve Türkiye’den gelen bir kısım insanlar bu ülkenin de düzenini bozarak kötüye gitmesine neden oluyor.”

Aygün Gökman

“Ülke siyaseti ve kamuda yolsuzluk haberlerini duyuyoruz ancak elimizde kesin bir kanıt yoktur bu durum çok kötü bir durumdur. Bu yöneticilerin artık bizi yönetmemesi ve başka ülkelerden yöneticiler gelip bu ülkeyi yönetmesi gerekiyor çünkü bunlar bu işi maskaralığa çevirdi. Ülkenin bu duruma gelmesinin nedeni yöneticilerin beceriksizliğinden ve kötü siyasetten kaynaklıdır. Bu siyasilerle bu memleket düzelmez.”

Mustafa Alsancak

“Ülke siyaseti ve kamuda yolsuzluk olduğuna inanıyorum. Ben eşimle birlikte yıllarca çalıştık ancak bir kenara bir birikim yapamazken seçilen milletvekilleri kısa sürede köşeyi dönüyorlar. Geçmişte başbakanlık yapan bir isim de milyoner olup bu adayı terk etti. O nedenle mutlaka ki yolsuzluk vardır. Bu ülkenin bu hale gelmesinin nedeni siyasi ortamda herhangi bir vatandaşı elinden tutup her türlü mevkie getirebilirsiniz ancak idareci yapamazsınız. İdareci olmak sanat ister bizim siyasilerin hiç birinde de o beceri yoktur. Bu işler de artık çok zor düzelir.”