Karneler 31 Ocak'ta 

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenciler birinci dönem karnelerini 31 Ocak Çarşamba günü alacak.

Yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında olacak ve 16 Şubat Cuma günü öğrenciler ders başı yapacak.

Açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, 14 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2023-2024 Öğretim Yılı 11 Haziran Salı günü karne dağıtımıyla son bulacak.

Bütünleme Sınavları ve Sorumluluk Sınavları 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

