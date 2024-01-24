Burnunu kesti

Girne’de bir eğlence mekanında meydana gelen olayda yanında oturan erkeğe baktığı gerekçesiyle 23 yaşındaki kadına viski bardağı ile saldıran Berçem Bingöl tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Yan masasında oturan kadının yüzüne viski bardağı ile vurarak, alında ve burnunda kesi oluşmasına neden olan zanlı, teminata bağlandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 19 Ocak 2024 tarihinde saat 01.00 sıralarında Girne’de bir eğlence mekanında yanındaki erkeğe baktığı gerekçesiyle yan masada oturan K.S. isimli 23 yaşındaki kadının yüzüne viski bardağı ile vurduğunu söyledi.

Polis, kırılan bardağın genç kadının alında 3 santim, burnunda ise bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından K.S.’nin şikayetçi olduğunu, doktor kontrolünden geçirilerek, 2 ayrı rapor temin edildiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili biri görgü tanığı 4 kişiden ifade aldıklarını açıkladı, aranan şahıs olan zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

